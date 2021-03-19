Facebook создаст Instagram для детей

Приложение Instagram Kids позволит детям до 13 лет безопасно пользоваться платформой.

Facebook планирует запустить приложение Instagram Kids, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Данное приложение позволит детям до 13 лет безопасно пользоваться платформой.

После освещения и публичной критики жестокого обращения и травли, с которыми сталкиваются подростки в приложении, в официальном блоге Instagram было опубликовано сообщение под названием "Продолжаем делать Instagram более безопасным для самых молодых членов нашего сообщества".

Мы будем вводить новый молодежный компонент в группу продуктов сообщества, чтобы сосредоточиться на двух вещах: ускорении нашей работы по обеспечению целостности и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет впервые безопасно пользоваться платформой, - сказал вице-президент Instagram Вишал Шах.

В настоящий момент политика Instagram запрещает использование сервиса лицами младше 13.

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