Стало известно о смене высшего руководства в КПО

Дата вступления в должность Джанкарло Руйу будет объявлена позднее.

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. (КПО) объявила о двух предстоящих назначениях в высшем руководстве.

Известно, что Джанкарло Руйу сменит Эдвина Блома на посту генерального директора КПО.

Также Адам Лоумасс вступит в должность нового производственного директора / заместителя генерального директора, заменив с 1 апреля 2021 года Габриеле Джиону.

Дата вступления в должность Джанкарло Руйу будет объявлена позднее. Габриеле Джиона будет временно исполнять обязанности генерального директора КПО до прибытия Джанкарло Руйу.

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