Казахстан заинтересован в совместном развитии промышленной кооперации с Таджикистаном

В Душанбе подписан меморандум о сотрудничестве.

18 марта в Душанбе в рамках 16-го заседания Межправительственной казахстанско-таджикистанской комиссии по экономическому сотрудничеству подписан Меморандум о сотрудничестве между АО "ЭСК "KazakhЕxport", ОАО "Таджикская Алюминиевая Компания" (ОАО "ТАЛКО") и Евразийским Банком Развития.

В рамках документа планируется сотрудничество в области промышленной кооперации, в том числе увеличение объема экспорта прокаленного нефтяного кокса, мертеля и электротермического феррофосфора из Казахстана в Таджикистан для нужд ОАО "ТАЛКО" с применением финансово-страховых инструментов АО "ЭСК "KazakhЕxport".

Напомним, что в мае 2019 года в городе Душанбе был открыт офис зарубежного представителя АО "ЭСК "KazakhЕxport" в Таджикистане. Его целью стало установление контактов с бизнес-сообществом, информирование предпринимателей и финансовых структур об инструментах компании, помощь экспортерам в преодолении различных барьеров для увеличения товарооборота двух стан.

В числе наиболее крупных проектов – организация финансирования экспорта вертолета марки Н125 Airbus Helicopters ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" для авиакомпании ООО "Сомон Эйр". В рамках данного проекта АО "ЭСК "KazakhЕxport" предоставило компании экспортно-торговое финансирование совместно с крупным банком-партнером ОАО "Ориёнбанк". Сумма принятых обязательств по данной сделке составила свыше 870 млн тенге.

Кроме того, реализованы крупные проекты по поставке в Таджикистан металлопроката для строительства Рогунской гидроэлектростанции, автобусов и автомобилей казахстанской сборки.

В целом с 2017 года объем принятых страховых обязательств АО "ЭСК "KazakhЕxport" по поддержке экспортных контрактов отечественных предприятий обрабатывающей промышленности в Таджикистан составил 7,3 млрд тенге.

Среди поддержанных предприятий – экспортеры казахстанской масложировой продукции, кондитерских изделий, лакокрасочных материалов, автомобилей, арматурного проката, нефтяного кокса, минеральных удобрений, огнеупорных изделий.

АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек") - подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. Миссией АО "Экспортная страховая компания "KazakhExport" является поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

АО "ЭСК "KazakhЕxport" готово предоставить страховое покрытие Евразийскому Банку Развития на сумму до $15 млн по займу ОАО "ТАЛКО" на пополнение оборотных средств для закупа продукции у казахстанских производителей.

Открытое акционерное общество "Таджикская алюминиевая компания" -преемник Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ), входит в число крупнейших мировых производителей высококачественного алюминия. Миссия компании – содействие экономическому развитию, благосостоянию и социальной стабильности в Таджикистане, наращивание производственного потенциала, эффективное развитие алюминиевой отрасли Таджикистана, интеграция в мировую экономику.

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