В Алматы курьер на полном ходу сбил коляску с младенцем

В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу.

В Алматы доставщик еды снес коляску, передает zakon.kz.

Видео опубликовал сайт Литер. На записи видно, что пешеходы начали переходить дорогу. И в этот момент, не тормозя, им наперерез выскочил курьер на мопеде. Он снес коляску с малышом, который в результате выпал на асфальт. Мама сразу подхватила ребенка на руки. Сам курьер тоже упал. Затем все разошлись: мама с детьми поспешила перейти дорогу дальше, а курьер укатил мопед из поля видимости камеры наблюдения.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что инцидент произошел 16 марта около 13.20 часов.

Водитель мопеда, двигаясь по пр. Толе би, в восточном направлении, на пересечении с ул. Брусиловского допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри, которую вела гражданка Е. в северном направлении. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу. Мопедист поспешил скрыться с места происшествия. Сейчас его поиском занимаются сотрудник отдела розыска. Факт дорожно-транспортного происшествия расследуется в Управлении полиции Алмалинского района по территориальности, - сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

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