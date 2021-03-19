Жители Тайваня меняют имена ради еды

Власти раскритиковали акцию.

Десятки жителей Тайваня сменили имя на Лосось ради скидки в ресторане, сообщает zakon.kz.

Как отмечает издание Taipeitimes, причиной этому стала акция сети суши-ресторанов Akindo Sushiro.

Теперь любой посетитель с иероглифом 鮭魚 "gui yu" (лосось) в имени может бесплатно получить любую порцию суши для себя и пятерых друзей. Посетители с созвучными этому слову именами могут получить скидку, - говорится в сообщении

Тайваньцы решили подойти к смене творчески - они меняют имена на "Чашу для риса с лососем", "Лососевый принц" и "Лосось с запеченным рисом".

Власти раскритиковали эту акцию и призвали быть разумными при выборе. Согласно законам Тайваня, имя можно менять до трех раз в течение всей жизни.

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