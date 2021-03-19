Итоги проверки "заминированных" школ озвучила полиции Алматы

Взрывных устройств не обнаружено.

Cаперные подразделения полиции Алматы завершили осмотр 34 школ, сообщает zakon.kz.

По данным полиции города, взрывных устройств не обнаружено.

Только что саперными подразделениями полиции завершен осмотр 34 школ. Взрывных устройств не обнаружено, - отметили в ведомстве.

19 марта на электронные почты 34 общеобразовательных учреждений поступили сообщения о том, что они "заминированы". Неизвестный требовал перечислить деньги, иначе произойдут взрывы.

Читайте также:

Уже 34 школы "заминировали" в Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!