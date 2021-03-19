Вступление Узбекистана в ЕАЭС позволило бы решить энергетические проблемы - Марченко

Этот вопрос поднимали и представители узбекского бизнеса, с которыми он встречался.

Советник председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Григорий Марченко поделился планами банка по поводу возможной экономической интеграции с другими странами, передает zakon.kz.

В частности, он отметил, что для банка и региона в целом представляет интерес присоединение к интеграционным процессам Узбекистана.

Естественно, мы (ЕАБР – ред.)хотим новых стран-участниц . В разные годы просились и хотели вступить разные страны. Китай в 2011 году, Турция, Сербия, Молдова. Но сейчас для нас важным направлением является работа с Узбекистаном. Если следите за этим, то в декабре президент Узбекистана объявил, что они готовы работать, получить статус наблюдателя в ЕАЭС. Я вот сейчас был в Ташкенте на конференции по развитию финансового рынка, встречался там. В целом мы бы очень хотели, как менеджмент, чтобы Узбекистан вступил, - рассказал Григорий Марченко на встрече с журналистами.

Он отметил, что еще когда банк создавался (2006 год), предполагалось, что Узбекистан будет членом этого банка.

Для нас это является приоритетом, поскольку мы все трезво понимаем, что география - это судьба и невозможна полноценная экономическая интеграция в Центральной Азии без участия Узбекистана, - отметил советник главы ЕАБР.

На вопрос, когда это может произойти, он ответить затруднился, пояснив, что это зависит от позиции Узбекистана и предстоящих процедур.

В этом есть ряд плюсов для всех. Во-первых, есть целый ряд проектов, которые мы успешно структурировали, реализовали их в России и в Казахстане. В Узбекистане можно было бы просто тиражировать. Во-вторых, это бы привело к диверсификации портфеля банка, потому что 6 стран – это не так много. На самом деле 97% портфеля составляют три страны – Россия, Казахстан и Беларусь, - сказал Марченко.

По его словам, одним из главных проектов, которые можно было реализовать совместно, является восстановление энергетической системы региона.

Можно было бы реализовать трансграничные проекты. В советское время было кольцо здесь, была единая энергетическая система Средней Азии. В свое время она была разорвана. В результате проблемы возникли для нескольких стран. То есть чисто теоретически, если Узбекистан вступает в ЕАЭС, то можно было бы рассмотреть восстановление этого кольца. Это позволило бы экономить до 20% электроэнергии в регионе. Это же было все. Но не все старые схемы интеграции являются плохими, - поделился Григорий Марченко.

По его словам, этот вопрос поднимали и представители узбекского бизнеса, с которыми он встречался.

И плюс ведутся переговоры о вступлении, но они в разных стадиях двух стран, одна из Европы, другая из Дальнего востока, но об этом еще рано говорить, - резюмировал он.

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) был подписан 10 октября 2000 года в Астане президентами Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Затем он был преобразован в ЕАЭС.

Лариса Черненко, Алматы

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