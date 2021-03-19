Алматинцы увидели рождение верблюжонка в Алматы. Имя ему дали через Instagram

Его назвали в честь праздника.

Появившийся в алматинском зоопарке на Международный женский день верблюжонок получил имя благодаря Instagram, передает zakon.kz.

Новорожденный появился у пары двугорбых верблюдов 8 марта. Некоторые посетители зоопарка получили уникальную возможность своими глазами увидеть рождение малыша. Спустя полторы недели верблюжонок получил имя.

У нас сплошные подарки на праздники. 1 января медвежата, 8 марта верблюжонок. Имя верблюжонку выбрали вместе с алматинцами в нашем Instagram. Малыша назвали Мейрам. Приятно осознавать, что уход и забота о животных дают результат. Надеемся, ещё будут малыши, - сказала главный ветеринарный врач Алматинского зоопарка, Алина Чимирук

Родители Мейрама - верблюды Арна и Аруна, появились в Алматинском зоопарке в 2017 году. Мейрам - третий приплод пары. Ранее у них в 2017 году родилась Аружан, сейчас она живет в зоопарке в Душанбе, а в 2019 — Сая, находящаяся ныне в подсобном хозяйстве зоопарка в Байсерке.

Алматинский зоопарк является старейшим зоопарком в Казахстане. Он был основан в 1937 году. Сегодня команда зоопарка насчитывает 273 специалиста. Из них 141 человек ухаживает за животными. Более 380 видов животных (из них 79 краснокнижных) расположены в 7 экспозиционных секциях. Коллекция Алматинского зоопарка — одна из самых разнообразных и больших в Центральной Азии. Научные работы специалистов зоопарка по исследованию и репродукции сайгаков в неволе не имеют аналогов.

Альберт Ахметов

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