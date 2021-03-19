Как работать общепиту в период пандемии

Смотрите прямом эфир ПРАВМЕДИА на тему "О вопросах организации общественного питания в период КОВИД-19".

Коронавирус с нами надолго, если не навсегда. Более того, этот вирус не последний в длинной череде вирусов, с которыми может столкнуться человечество, считают ученые. Такие прогнозы заставляют пересмотреть взгляды на ведение предпринимательской деятельности. Одной из самых пострадавших от пандемии отраслей бизнеса признают сферу общественного питания.

О том, какова ситуация и какие меры поддержки могут быть оказаны предпринимателям, работающим в сфере общепита, поговорим в прямом эфире ПРАВМЕДИА на тему "О вопросах организации общественного питания в период КОВИД-19".

Спикеры:

Гульбану Майгарина, владелец сети ресторанов быстрого питания "Lanzhou"Чинара Бугимбаева, владелец сети столовых "Qaganat"Вероника Нурпеисова, советник Председателя правления Ассоциации общественного питанияСаида Таукелева, руководитель Республиканского ОО "Общественный контроль и мониторинг"Куанышбек Мукаш, заместитель Директора региональной палаты предпринимателей "Атамекен" по городу Нур-СултанШынгыс Темир, заместитель председателя правления НПП "Атамекен" РКАйтуар Кошмамбетов, Директор Палаты предпринимателей "Атамекен" г.Алматы

Модератор:

Рустем Амангельды, руководитель проекта "Центр гражданской экспертизы"

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