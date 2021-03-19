Закрытие ЦГКБ Алматы из-за больных коронавирусом прокомментировали в УОЗ

Оказалось, что в Центральной городской клинической больнице развернули дополнительное количество коек для приема пациентов с коронавирусом.

В Алматы начали работы по увеличению числа коек для больных коронавирусом. На фоне этого прошел слух о том, что ЦГКБ больницу города переквалифицировали под ковид-клинику и закрыли для других пациентов, передает zakon.kz.

Появилось сообщение, что ЦГКБ закрыли вечером 18 марта, якобы половину отвели для больных коронавирусом. В другие отделения перестали принимать больных, только выписывают.

В Управлении общественного здоровья Алматы разъяснили ситуацию. Оказалось, что в Центральной городской клинической больнице в инфекционном отделении развернули дополнительное количество коек для приема пациентов с коронавирусом.

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Это делается в рамках предотвращения распространения в Алматы COVID-19 и лечения больных с коронавирусом. В ЦГКБ с 12 марта развернуто 80 инфекционных коек. Дополнительно идут подготовительные работы по разворачиванию еще 120 коек, - сообщили в пресс-службе УОЗ Алматы.

Отмечается, что для справедливого подхода, медработники будут работать в ковид-отделениях по гибкому графику. Все основные сотрудники будут задействованы в оказании медицинской помощи.

ЦГКБ продолжает оказывать многопрофильную плановую стационарную помощь. Также продолжает работу Клинико-диагностический центр ЦГКБ, - резюмировали в ведомстве.

Почти год назад в ЦГКБ произошло массовое заражение работников коронавирусом. Позже Клиника была задействована для приема больных КВИ.

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