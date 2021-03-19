Регионы Казахстана будут оцениваться по инвестиционному рейтингу

Он позволит определить наиболее эффективные практики по работе с инвесторами и стимулировать работу местных органов власти.

На заседании Инвестиционного штаба под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации новых подходов по привлечению инвестиций, которые были презентованы на заседании Высшего Совета по реформам при Президенте РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев доложил о том, что целях комплексной оценки эффективности действующих мер по привлечению инвестиций планируется внедрить Инвестиционный рейтинг регионов. Он позволит определить наиболее эффективные практики по работе с инвесторами и стимулировать работу местных органов власти. Рейтинг состоит из 50 индикаторов на основе сведений, полученных методом опроса, а также статистических данных и экспертной оценки.

Инвестиционный рейтинг регионов и Национальный доклад по инвестициям планируется выпускать в 1 квартале каждого года. Структура Национального доклада в течение двух недель будет согласована с экспертами Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. С учетом полученных рекомендаций Институт экономических исследований совместно с АО "НК "Kazakh Invest" будут подготовлены первый выпуск Рейтинга и Доклад за 2020 год.

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – Управляющий Международным финансовым центром "Астана" (МФЦА) Кайрат Келимбетов и председатель правления АО "НК "Kazakh Invest" Меиржан Юсупов доложили о порядке работы специальной команды "Task Force" из экспертов подразделения МФЦА "Business Connect" и АО "НК "Kazakh Invest". По предложению Министерства торговли и интеграции в данную команду также войдут представители АО "Центр развития торговой политики "Qaztrade".

"Task Force" будет выступать единым переговорщиком от лица правительства с иностранными инвесторами, формировать проекты стратегических инвестиционных соглашений, вовлекать в работу по инвестпроектам центральные государственные и местные исполнительные органы, квазигосударственные субъекты, сопровождать инвесторов после решения Инвестштаба до начала операционной деятельности.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов отметил, что в 2021-2025 годы в промышленности, строительной отрасли, транспортном секторе, недропользовании и оборонно-промышленном комплексе планируется реализовать 819 проектов на общую сумму 17,6 трлн тенге частных инвестиций. На текущий год целевой объем инвестиций в основной капитал установлен в размере 6 трлн тенге.

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев доложил, что инвестиционный портфель компании содержит 57 проектов на общую сумму 58,1 трлн тг. Прорабатываются вопросы реализации таких инвестиционных проектов недропользования на шельфе Каспия, как Абай, Исатай, Женис, Аль-Фараби, Каламкас-море, Хазар и Хвалынское. В текущем году планируется завершить инвестпроекты реверса в рамках строительства нефтепровода Казахстан-Китай, строительства и модификации самоподъемной плавучей буровой установки на месторождениях Абшерон и Бабек в азербайджанском секторе Каспийского моря, газификации г. Алматы, развития розничной сети в Черноморском регионе, строительства установки производства сжатого воздуха для нужд KPI и др.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов отметил, что на предстоящие 5 лет сформирован пул из 125 проектов на общую сумму 2 трлн тг инвестиций с созданием 18 тыс. новых рабочих мест в промышленности, торговли и логистике, строительной индустрии, электроэнергетике, образовании, медицине и спорте. С начала т.г. наблюдается рост инвестиций на 16,4%. Всего в текущем году планируется привлечь 1,26 трлн тенге инвестиций в основной капитал столицы.

Заместитель акима Алматинской области Серик Турдалиев доложил, что в предстоящие пять лет в регионе планируется реализовать 150 проектов на сумму более 1,7 трлн тг в таких отраслях, как машиностроение, производство строительных материалов, сельское хозяйство, рыбоводство, производство продуктов питания, ГМК, логистика, возобновляемая энергетика и др. В текущем году в регион планируется привлечь 453 млрд тенге инвестиций.

Для восстановления деловой активности и дальнейшего качественного роста экономики необходимо проводить системную работу над привлечением внутренних и внешних инвестиций, — сказал А. Мамин.

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