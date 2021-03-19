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"Барахолка" загорелась в Алматы

Фото: Kris.p.almaty 19 марта 2021, 15:20

В ДЧС готовят официальную информацию.

В Алматы на "барахолке" произошел пожар, передает zakon.kz.

Информация появилась в соцсетях.

По предварительной информации, горит рынок "Байсат". Загорелись несколько контейнеров.

19 марта в 14:51 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу по адресу Жетысуский район, шоссе Северное кольцо 7, рынок "Байсат". По прибытию через три минуты, в 14:54, обнаружено горение нескольких контейнеров. Для обеспечения проезда пожарной техники к месту пожара направлены эвакуаторы службы спасения "109", препятствия проезду создают припаркованные автомобили. Поданы пожарные стволы, обеспечена бесперебойная подача огнетушащих средств, - сообщили в ДЧС Алматы.

Локализовали огонь в 15.39, ликвидировали в 15:53.

Жертв и пострадавших нет.

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