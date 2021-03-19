Назначен глава аппарата акима Шымкента

Им стал Мауленкулов Габит.

Мауленкулов Габит назначен руководителем аппарата акима Шымкента, сообщает zakon.kz.

По согласованию с администрацией Президента РК распоряжением акима Шымкента на должность руководителя аппарата акима Шымкент назначен Мауленкулов Габит Патшаханович.

Габит Патшаханович родился в 1977 году в селе Шолаккорган Созакского района Южно-Казахстанской области. Окончил Международную академию права и рынка, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Ясави, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, квалификация по специальности – юрист, финансист и магистр экономики, бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 2000 году помощником прокурора в органах прокуратуры.

В 2002-2016 годы занимал ответственные должности референта, консультанта, главного эксперта, главного консультанта, заведующего сектором, заведующего отделом аппарата Верховного Суда Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы работал акимом Каратауского района города Шымкент, заместителем акима города Шымкент.

С июля 2018 года по настоящее время являлся акимом Аль-Фарабийского района города Шымкент.

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