Как отмечали Наурыз в Советском Союзе

Казахстан будет официально праздновать Наурыз в 33-й раз.

Несмотря на древнюю историю праздника Наурыз, официально в Казахстане его начали праздновать только в 1988 году. Именно тогда в Алма-Ате, тогда еще столице Казахской ССР было официально объявлено о мероприятиях в честь Наурыза. Уже через год столичные чиновники назвали его традиционным. Как проходило празднование Наурыза в советском Казахстане, узнал корреспондент zakon.kz.

В день весеннего равноденствия 21-22 марта в Казахстане, странах Центральной Азии и других восточных странах традиционно встречают Наурыз - праздник весны, обновления и надежд. И хотя второй год подряд мы вынуждены соотносить торжества с санитарными нормами и другими «ковидными» ограничениями, этот по-настоящему теплый и семейный праздник важно встретить в добром расположении духа, неся миру тепло и надежду.

Для степняка, кочевника или земледельца природа определила день весеннего равноденствия, как особенный. В этот день он стряхивал с себя остатки зимы и ощущал готовность к созидательному труду. Щурясь от первого яркого солнца, выходил или выезжал человек на коне в степь, глубоко вдыхал влажный плотный, пахнущий землей и первыми побегами воздух и понимал: зима позади! Можно позволить себе короткую передышку, радуясь, что земля вновь зацветет, и одарит, и обеспечит. Вот-вот наступит время весенних забот, когда будет не до отдыха. Поэтому традиция празднования Наурыза с древних времён живет в сердце многих народов мира, как и православная Масленица. В аграрных обществах, жизненный уклад которых определяли смена сезонов и движение солнца по небосклону, воспринимали этот день как начало нового года, нового годового цикла. От пробуждения природы до цветения и созревания – через неизбежное зимовье – к очередному чудесному возрождению. Наурыз в переводе с персидского и означает: «новый день».

В XX веке Наурыз на десятилетия утратил былое значение. Только хранители традиций, старики, вспоминали, насколько важным и долгожданным был этот праздник. После длительного перерыва, в 1988 году, праздник официально возродили и вернули его в календарь.

Фонды алматинского Госархива хранят первое постановление исполкома алма-атинского городского совета народных депутатов и алма-атинского областного совета профсоюзов от 13 апреля 1988 года «О проведении народного праздника весны «Наурыз мейрамы» - в целях возрождения древних народных праздников и дальнейшего совершенствования досуга населения, утверждения здорового образа жизни. Правда, провести праздник было решено в воскресенье 24 апреля - на месяц позже календарной даты равноденствия.

Мероприятие в Алма-ате (тогдашней столице) решили сделать масштабным, ярким и насыщенным событиями: утвердили сценарно-постановочную группу и обязали все госструктуры – от Министерства культуры Казахской ССР до городских предприятий, учреждений, учебных заведений – обеспечить участие самодеятельных и профессиональных творческих коллективов. В праздничных постановках участвовали Государственный театр оперы и балета имени Абая, драмтеатр имени М. Лермонтова, театр имени М. Ауэзова, алматинский ТЮЗ, Государственная консерватория, уйгурский и корейский театры.

Автор фото - В.Петухов, Караганда, 1988 год

Историческими сведениями о праздновании Наурыза поделились Центральный государственный музей Казахстана, институт истории, археологии и этнографии, театрально-художественный институт.

Автор фото - О.Ионов, Алма-Ата, 1988 год

Главными площадками торжеств стали ЦПКО им. М. Горького и площадь перед Дворцом им. В. И. Ленина (ныне эти места в Алматы называют соответственно Парк культуры и отдыха, и Дворец Республики). А сюжеты и репортажи праздника попали в эфир новостных выпусков Центрального телевидения из Останкино.

Автор фото - А.Павский, Алма-Ата, 1989 год

Уже в 1989 году столичные чиновники называли праздник традиционным, а на его подготовку и проведение особым распоряжением алматинскому городскому комитету по культуре «за счёт свободных остатков средств городского бюджета» выделили сумму, эквивалентную стоимости четырех новых легковых автомобилей отечественного производства – 21 300 советских рублей. Средства пошли не только на концертные номера и культурные программы, но и на праздничное украшение города.

Собственник - Камила Алихан, 1989 год

Указ Президента Казахской ССР Н. Назарбаева «О весеннем народном празднике Наурыз» вышел 20 марта 1991 года. Он гласит: «День равноденствия - 22 марта следует объявить национальным праздником - Наурыз». Ответственность за проведение праздника возложили на Кабинет Министров Казахской ССР и исполкомы местных Советов народных депутатов.

Автор фото - В.Корчин, Целиноград (ныне - Нур-Султан), 1989 год

Через восемь лет, в 1999 году, Наурыз стал общенародным, и уже по всей стране готовили и проводили праздничные мероприятия. А после внесения изменений и дополнений в Закон «О праздниках в Республике Казахстан» от 25 июня 2008 г. даты с 21 по 23 марта стали официальными выходными.

Еще через десять лет, в 2009-м, ЮНЕСКО внесло Наурыз в список нематериального культурного наследия человечества. А в следующем году Генеральная Ассамблея ООН объявила Наурыз международным праздником.

По данным ООН, Наурыз празднуют более 300 миллионов человек по всему миру. Государственным праздник стал также в Азербайджане, Албании, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане. Праздник весеннего обновления на разных языках зовется также Ноурыз, Нооруз, Неурыз, Науроз, Невруз, Навруз...

Альберт Ахметов

Архивные фото и документы предоставлены Государственном архивом г. Алматы и ЦГА

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