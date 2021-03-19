В Минэнерго ответили на критику депутатов Мажилиса

На данный момент в стране действуют 5 заводов по выпуску нефтегазохимической продукции общей мощностью порядка 870 тыс. тонн.

В Министерстве энергетики РК ответили на запрос депутатов, в котором они подвергли критике развитие нефтегазовой промышленности, передает zakon.kz.

В частности, депутат Жамбыл Ахметбеков, зачитывая запрос, отметил, что экспорт продукции нефтегазохимической промышленности, как минимум, должен возместить потери государства от экспорта нефти, а ее производство – компенсировать возможные потери рабочих мест на нефтедобыче.

Он также заметил, что вопрос создания нефтехимических комплексов и газопереработки высоких переделов идет не слишком удовлетворительно. Поэтому такие прогнозы, как рост поступлений от экспорта нефтегазохимической продукции в 2025 году до 1 млрд, а в 2030 году - до 3 млрд долларов США представляются чересчур оптимистическими.

По поводу оптимистического прогноза в Минэнерго пояснили, что на данный момент в стране действуют 5 заводов по выпуску нефтегазохимической продукции общей мощностью порядка 870 тыс. тонн.

За последние 4 года (2016-2020 гг.) объем произведенной продукции вырос в 4 раза и составил 360 тыс. тонн, из которых 80 % экспортированы.

Вместе с тем выход на 100% проектную мощность действующих заводов, завершение в 2021 году строительства 3-х заводов (по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год, по производству технических газов, по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн/год), а также реализация к 2025 году 2-х потенциальных проектов (по производству полиэтелентерефталат мощностью 430 тыс. тонн/год, по производству метанола мощностью 130 тыс. тонн/год) позволит к 2025 году увеличить объем производства нефтегазохимической продукции до 2,0 млн тн., что в 5,5 раз больше по сравнению с показателями 2020 года, - отметили в министерстве.

Там также заметили, что у планируемых проектов имеются off-take контракты как на экспорт, так и на внутренний рынок.

В Минэнерго также рассказали о деятельности СЭЗ "НИНТ" , которую подвергли критике депутаты. По их мнению, несмотря на многолетние налоговые льготы и привлекаемые инвестиции, от ее деятельности нет ощутимых результатов.

По данным Минэнерго, с начала функционирования СЭЗ "НИНТ" по состоянию на 1 февраля 2021 года объем производства продукции составил 20,277 млрд тенге, в том числе объем экспорта – 14,855 млрд тенге.

При этом общий объем вложенных инвестиций составил 760,0 млрд тенге, в том числе частных инвестиций - 598,3 млрд тенге, бюджетных инвестиций – 161,7 млрд тенге. Было создано 3795 рабочих мест, в том числе постоянных - 793. временных – 3002.

На сегодня на территории СЭЗ "НИНТ" зарегистрировано 10 участников, из них 1 проект введен в эксплуатацию в 2015 году: ТОО "Полимер Продакшн" - проект по производству полимерной продукции; 3 проекта на стадии строительства и оставшиеся на стадии проектирования, - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, на территории СЭЗ НИНТ ведется строительство первого в Казахстане газохимического комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год стоимостью 2,6 млрд долл.США. Общий прогресс реализации проекта по состоянию на 12 марта 21года составляет 84%. Завершение строительства планируется в 2021 году.

После запуска завода будут выпускаться 76 марок гомополимеров и сополимеры, которые позволят обеспечить полностью внутреннюю потребность, а также экспортировать, - сообщили в Минэнерго.

Вместе с тем на завершающей стадии ведутся работы по строительству производственной инфраструктуры СЭЗ НИНТ, в которую входят проекты по строительству газотурбинной электростанции (ГТЭС), установки водоподготовки и очистки стоков, установки по производству технических газов.

Необходимо отметить, что по состоянию на 1 февраля 2021 года 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь примерно 4 тенге частных инвестиций, - подчеркнули в министерстве энергетики.

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