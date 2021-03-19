Сбил коляску с младенцем – в Алматы задержан курьер

Мопедист скрылся с места ДТП из-за страха быть наказанным.

В полиции Алматы рассказали о задержании водителя мопеда, сбившем коляску с младенцем, сообщает zakon.kz.

Как отмечают в ведомстве, им оказался житель Алматы 1983 года рождения.

Сотрудниками отдела розыска водитель мопеда был установлен и задержан. Мужчина поясняет, что скрылся с места ДТП из-за страха быть наказанным. Задержанный доставлен в УП Алмалинского района. Отмечу, то, что он скрылся с места происшествия, является отягчающим обстоятельством, и будет учтено при вынесении решения по делу, - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

ДТП произошло 16 марта в обед. Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би, в восточном направлении и на пересечении с улицей Брусиловского допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри, которую вела гражданка Е. в северном направлении. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу.

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