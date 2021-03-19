Спустя семь лет ожиданий в Нур-Султане завершили долгострой

В текущем году планируется выдать ключи от долгожданных квартир еще 7 тыс. дольщиков.

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию долгостроя ЖК "Зере-1".

Сегодня для нас и для дольщиков жилого комплекса "Зере - 1" долгожданное событие! В преддверии праздничных дней завершили строительство еще одного из проблемных долгостроев. ЖК "Зере - 1" ввели в эксплуатацию, ведутся последние штрихи по оформлению документов жителей. Таким образом, решена проблема еще почти 200 семей, которые ждали своих квартир более 7 лет, - отметил он.

На данном объекте был только каркас дома.

В первую очередь подготовили всю проектно-сметную документацию на дом, на инженерные сети. Подключили ЖК к инженерным сетям: к водоотведению, электричеству, теплу и канализации. Также провели работы по фасаду жилого комплекса, установили окна, лифты, двери и т.д. Поручил весной приступить к благоустройству территории. По поручению руководства страны за полтора года (с лета 2019г.) сократили количество долгостроев более чем в 2 раза. По каждому долгострою есть пошаговый план мероприятий, - добавил Кульгинов.

В текущем году планируется выдать ключи от долгожданных квартир еще 7 тыс. дольщиков. Таким образом, дольщики смогут отметить долгожданное новоселье и по праву считаться хозяевами своих квартир.

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