Дело об убийстве Томирис Байсафы передали в суд

Слушание состоится 23 марта.

Дело студентки из Казахстана Томирис Байсафы, которая выпала из окна МГИМО, поступило в московский суд, передает zakon.kz.

Дело передали в Никулинский суд Москвы. Предварительное заседание пройдет 23 марта. Подсудимого зовут Муртузали Меджидов. Об этом сообщается на сайте суда.

Мать Томирис Байсафы Жанна Ахметова сообщила, что дело будет рассматривать суд присяжных. Заседание пройдет офлайн.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя 3 недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Муртузали Меджидов — сын бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова, который занимал высокий пост с января по июль в 2013 году.

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