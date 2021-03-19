Самый дорогой футболист мира приедет в Казахстан

Игра в Нур-Султане будет первой в отборочном цикле для Казахстана, а Франция уже успеет сыграть с Украиной.

Действующие чемпионы мира по футболу, сборная Франции, назвала состав на матч с командой Казахстана в рамках старта квалификации к Чемпионату мира-2022. Игра пройдет в Нур-Султане 28 марта, передает zakon.kz.

Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешамп настроен серьезно - он везет на игру с Казахстаном сильнейший состав. В состав попал в том числе самый дорогой футболист всего мира Килиан Мбаппе из парижского "ПСЖ". Его стоимость равна 180 млн евро. Также в составе сборной приедут такие знаменитости, как Поль Погба, Мусса Сиссоко, Усман Дембеле, Оливье Жиру, Антуан Гризманн и другие знаменитые французские футболисты. Для сравнения, самым дорогим футболистом в сборной Казахстана является лидер московского "ЦСКА" Бактиер Зайнутдинов, его стоимость равна 3,5 млн евро. В сборной Казахстана представлены футболисты из 4 зарубежных чемпионатов. помимо местного - России, Бельгии, Беларуси и Армении. Французы созвали игроками также из 4 чемпионатов, помимо местной Лиги 1 - Англия, Испания, Германия и Италия.

Противостоять французам в составе сборной Казахстана будут:

Вратари: Александр Мокин ("Тобол"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Мухамеджан Сейсен ("Тараз").

Защитники: Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Абзал Бейсебеков ("Астана"), Темирлан Ерланов ("Ордабасы"), Сергей Малый, Александр Марочкин, Руслан Валиуллин (все - "Тобол"), Олжас Керимжанов ("Туран"), Нуралы Алип ("Кайрат"), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Тимур Рудосельский ("Лори Ванадзор", Армения), Дмитрий Шомко ("Ротор", Россия), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы").

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев (все - "Тобол"), Рамазан Оразов ("Чайка", Россия), Айбол Абикен, Данияр Усенов (оба – "Кайрат"), Владислав Васильев ("Энергетик-БГУ", Беларусь), Еркебулан Тунгышбаев, Эльхан Астанов (оба – "Ордабасы"), Максим Федин, Максим Самородов (оба - "Актобе").

Нападающие: Абат Аймбетов ("Крылья Советов", Россия), Рамазан Каримов ("Каспий").

Отметим, что игра в Нур-Султане будет первой в отборочном цикле для Казахстана, а Франция уже успеет сыграть с Украиной. После матча в Нур-Султане казахстанцы сыграют следующий матч 31 марта на выезде с Украиной.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!