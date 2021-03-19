ОПГ заманивала иностранных бизнесменов в Казахстан и выбивала из них деньги

Задержаны лидер группировки - гражданин Казахстана и четыре активных участника – граждане России.

КНБ РК совместно с МВД провели спецоперацию по задержанию транснациональной группировки, передает zakon.kz.

Спецоперация прошла в Актобе. Пресечена деятельность особо опасной транснациональной организованной преступной группы.

В ходе разработки установлено, что в октябре - ноябре 2020 года злоумышленники под предлогом инвестирования денег заманили в Актобе предпринимателей из Беларуси и Казахстана. Встреча проходила в арендованном коттедже, где путем оказания психологического и физического давления завладели денежными средствами бизнесменов в размере 87 млн тенге, - рассказали детали в КНБ.

Предпринимателей потом отпустили, но под угрозой жизни и здоровью им и их семьям, потерпевших обязали перечислить преступникам еще порядка 200 тыс. евро.

После этого преступления участники ТОПГ покинули Казахстан и продолжили поиск жертв, находясь в России. Лидер группировки, вернувшись в Нур-Султан, продолжил жить обычной жизнью. В конце января 2021 года главарь собрал участников своей ТОПГ для совершения следующего преступления.

В феврале 2021 года подозреваемые пригласили в Актобе бизнесмена из Москвы – руководителя крупной инвестиционной компании, под предлогом создания совместного бизнес проекта. Для создания образа успешных предпринимателей группа арендовала автомобили для встречи бизнесмена, а также коттедж под мнимый офис... ...Согласно отработанной схеме, путем психологического и физического насилия, члены ТОПГ планировали заполучить с москвича до 500 тыс. долларов США, - сообщили в ведомстве.

Сразу после этого преступления подозреваемые планировали пригласить предпринимателей из России и ОАЭ. Но их планы не сбылись. Злоумышленников задержали с поличным.

В результате, задержаны лидер группировки - гражданин Казахстана и четыре активных участника – граждане России.

Во время обысков обнаружены и изъяты три автомата Калашникова, электрошокеры, маски, банковские карты, сотовые телефоны и другие орудия и средства совершения преступлений.

Членам ТОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК Республики Казахстан (создание, руководство и участие в транснациональной преступной группе). Все задержанные признали вину, - резюмировали в ведомстве.

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