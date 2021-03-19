Использовали автолестницу - пожарные Алматы спасли двух человек

Пожар произошел в квартире на пятом этаже.

Информация о пожаре в семиэтажном доме поступила на пульт ДЧС Алматы в 17:04. В квартире горела мебель и домашние вещи, сообщает zakon.kz.

На место пожара выехали 22 сотрудника и 5 единиц техники ДЧС город.

Горела квартира на пятом этаже. Едкий дым заполнил подъезд. Чтобы эвакуировать супружескую пару 1977 и 1980 годов рождения из квартиры седьмого этажа, пожарные использовали автолестницу. Жильцов из соседних квартир эвакуировали по лестничному маршу.

Пожар ликвидирован 17:32. Площадь пожара составило 30 кв.м. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС города Алматы

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