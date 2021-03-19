Меркель сделала заявление по Крыму и Донбассу

Германия является одним из ближайших партнеров Украины - политик.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с предложением к Евросоюзу, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Радио Sputnik, она призвала выработать единую позицию по Крыму и Донбассу.

Кроме того, она подчеркнула, что решительно поддерживает территориальную целостность Украины.

По ее словам, Германия является одним из ближайших партнеров Украины.

Нам было и остается важным, чтобы ЕС едино и недвусмысленно реагировал на аннексию Крыма семь лет назад и на конфликт на востоке Украины, придерживался этой позиции, вопреки всем скептикам, и делал все, чтобы это изменилось, – уточнила Меркель.

До этого канцлер ФРГ призывала выработать единую позицию по отношению к России.

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