Распространяли через соцсети – в Шымкенте изъяли крупную партию "синтетики"

Клиентов находили в соцсетях.

Около 1,5 килограммов синтетических наркотиков изъяли полицейские Шымкента, сообщает zakon.kz.

Группа из шести человек была задержана сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок".

В квартире, которую снимал один из подозреваемых, полицейские обнаружили "синтетику".

Двое из этой группы расфасовывали в полиэтиленовой проволочной оболочке синтетические наркотические вещества в определенном количестве и плотно склеивали их, нагревая с обеих сторон утюгом. Старший этой группы в целях сбыта упакованных синтетических наркотических средств находил клиентов в чате под названием известного наркобарона в одной из социальных сетей. Остальные трое занимались закладкой в тайниках наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям. пресс-служба ДП города Шымкент

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