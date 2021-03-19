Власти Азербайджана продлили карантинный режим до 1 июня

В стране обнаружили британский штамм коронавируса.

Кабинет министров Азербайджана принял постановление о продлении до 1 июня особого карантинного режима, введенного в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории республики продлевается до 06:00 1 июня 2021 года, - говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

По данным "Известий", 18 марта в стране обнаружили британский штамм коронавируса.

Всего на 19 марта в Азербайджане зафиксировано 243 424 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

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