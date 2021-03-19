История с "липовым" сертификатом для многодетной матери в Актобе получила продолжение

Местный предприниматель сделал семье подарок.

Получила продолжение история с фиктивным сертификатом для многодетной матери в Актобе, передает zakon.kz.

Предприниматель Гайк Тертерян сделал подарок Айсулу Куздибаевой – дал деньги на покупку квартиры, сообщает "Диапазон".

Позавчера вечером мы с супругой увидели историю о многодетной маме, и решили ей помочь. Ей нужны были 2 миллиона, мы их подарили. Гайк Тертерян

Айсулу Куздыбаева воспитывает пятерых детей и живет в крохотной коммуналке. Комната в 14 квадратов непригодна для проживания. Не было ни ремонта, ни мебели. Молодые активисты узнали о многодетной семье, которая живет в бывшей душевой, и решили за свой счет отремонтировать их жилье. Купили стройматериалы, мебель и технику, на это у них ушло около 2 миллионов тенге.

На День благодарности, 1 марта аким области от имени Ассамблеи народов Казахстана вручил символический сертификат на эту же сумму, который семья не смогла обналичить. Сертификат вручили, чтобы просто показать, сколько денег потратила молодежь, объяснили чиновники.

16 марта в акимате провели прямой эфир с многодетной мамой, она извинилась перед акимом области и сказала, что вышло недоразумение.

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