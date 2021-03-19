Лукашенко пообещал белорусам других президентов

При этом белорусский лидер призвал людей быть ближе друг к другу, отметив, что трудные времена надо пережить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам с просьбой "потерпеть" и пообещал, что у жителей страны будут другие президенты, сообщает zakon.kz.

Об этом глава республики заявил в ходе визита в Гродненскую область, где посетил предприятие "Молочный мир", говорится на официальном сайте лидера Беларуси.

Мы будем единым государством. Мы никому не будем кланяться. Мы не будем стоять на коленях. Хуже жить мы не будем только в том случае, если вы будете держать голову на плечах. Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения. Александр Лукашенко

При этом белорусский лидер призвал людей быть ближе друг к другу, отметив, что трудные времена надо пережить.

Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", — отметил он, признав, что "все мы не будем рядом", есть люди, которым "многое не нравится.

Протестные акции в стране начались вечером 9 августа 2020 года, когда Центризбирком республики объявил, что по итогам выборов руководителя страны им в шестой раз стал Лукашенко. По данным ЦИКа за него отдали свои голоса более 80% избирателей, тогда как за его соперницу Светлану Тихановскую только чуть более 10%.

Во время разгона акций в Минске и других городах силовики использовали спецсредства, а власти страны неоднократно заявляли о том, что беспорядки инспирируются США и их союзниками, среди которых назывались Польша, Чехия, Литва и Украина.

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