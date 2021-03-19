Страна третьего мира? В сети появилось видео свалки в Мангистау

Фото: Коллаж из скриншотов в...

На это смотреть очень больно - автор ролика.

Житель Актау запечатлел в коротком видео проблемы экологии в Мангистауской области, сообщает zakon.kz.

Таким образом Иса Таженбаев "поддержал" всемирный челлендж "What is..".

What is страна третьего мира? - отмечено в сообщении.

Изданию Lada автор видео пояснил, что решил указать на одну из главных проблем.

Показал одну из главных проблем региона - мусор. У меня кадров очень много было с ним - на пляжах, туристических местах, но не все из них сохранились - посему видео такое короткое, - отметил Иса Таженбаев.

Смысл видео в том, что эффектно можно показать не только красоту края, но и правду о нем.

На это смотреть очень больно. Это мусорный хребет рядом с селом Баянды. Чуть дальше от этого места находится Кошкар-Ата, откуда ветром и пылью поднимается вся грязь, которую уже в течение 50-60 лет человечество туда сливает, - добавил автор видеоролика.

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