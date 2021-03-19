Mercedes на полном ходу врезался в трактор в Алматы

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Непристегнутый пассажир от удара едва не выбил лобовое стекло.
В ДТП на проспекте Райымбека в Алматы пострадали два человека, сообщает zakon.kz.
Автомобиль Mercedes-Benz E-Класс, двигался по проспекту в западном направлении в сторону области. Со слова очевидцев, водитель неоднократно перестраивался из ряда в ряд.
Рядом с улицей Яссауи напротив микрорайона Аккент, при очередном маневрировании, водитель неожиданно встретил "тихохода" – трактор, двигавшийся в левом ряду. Mercedes на полном ходу врезался в него.
Водителя и пассажира доставили в ближайшую больницу. Непристегнутый пассажир от удара едва не выбил лобовое стекло.
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.
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