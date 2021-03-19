Европа объявила о третьей волне коронавируса и о необходимости ускорить вакцинацию

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В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости.
В ряд стран Евросоюза пришла третья волна пандемии коронавирусной инфекции, в разных государствах COVID-19 развивается различными темпами, требуется ускорение вакцинации, сообщает zakon.kz.
Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант на брифинге в Брюсселе. Об этом 19 марта, передает ТАСС.
Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения. Дана Спинант
В Европе все больше стран объявляют жесткий локдаун и фиксируют рекордные показатели заболеваемости. Ситуацию осложняет отказ части европейских стран возобновить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca из-за сообщений о риске образования тромбов у привитых. От применения вакцины отказались около 20 стран. Консенсуса по поводу того, имеется ли связь вакцинации с тромбозом, нет. Всемирная организация здравоохранения, Европейское агентство лекарственных средств и Британский медицинский регулятор заявляют, что не нашли взаимосвязи.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хорошая вакцина не имеет национальности. Но сначала она должна доказать свою эффективность и безопасность. Правда для выхода на европейский рынок производитель вакцины еще должен доказать, что может наладить массовый выпуск препарата.
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