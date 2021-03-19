Мошенники использовали многодетную семью, как наживку

Зарабатывать на благотворительности сейчас прибыльное дело. Встретить в городе человека с плакатом или ящиком для пожертвований вполне привычно. Как правило, они призывают оказать помощь нуждающемуся ребенку.

Жертвами интернет-мошенников становятся даже многодетные семьи из Алматы, сообщает zakon.kz.

В семье Агайши Бейсенбаевой пятеро детей. Они едва сводит концы с концами, передает КТК.

Недавно им предложили помощь. Активисты общественной организации сняли ролик и разместили видео в соцсетях. Обещали собрать миллион тенге, но женщина их так и не увидела.

Люди из фонда к нам пришли прямо домой и представились сотрудниками акимата. Я поверила и открыла дверь. Потом они сказали: представляют фонд – и наши данные им дали в акимате. Я рассказала всю свою историю. Показала все документы. У меня двое детей-инвалидов. На следующий день они сняли ролик. Спросили, даю ли я разрешение на распространение видео. Обещали, что помогут с деньгами. Я их попросила помочь с бизнесом и жильем. Агайша Бейсенбаева

Однако обещанной помощи, уверяет Агайша, она не получила, хотя ролик о семье попал во все соцсети и люди перечисляли деньги. Оказалось, средства поступали на счет фонда. Сколько пожертвовали казахстанцы, женщина так и не узнала. На связь благотворители не выходят. Многодетная мать уверена, что волонтеры оказались мошенниками и долгое время зарабатывали на ее трагедии. В офисе организации о деятельности волонтеров ничего не знают. Номер телефона активистов тоже отключен.

Пообещали, что соберут мне в помощь миллион тенге. Я долго ждала, но говорили, что деньги не собираются. Только после скандала сказали, что собрали немного. Но после очень грубо предупредили, что больше они мне помогать не будут. Агайша Бейсенбаева

Зарабатывать на благотворительности сейчас прибыльное дело. Встретить в городе человека с плакатом или ящиком для пожертвований вполне привычно. Как правило, они призывают оказать помощь нуждающемуся ребенку. Уверяют в прозрачности сбора пожертвований и показывают документы своих организаций. Но вот при виде камеры почему-то сразу же убегают.

По словам юристов, привлечь к ответственности таких очень трудно, поскольку, куда и к кому идут деньги из боксов, просто не отследить. А вот доказать обман в интернете легче, если речь идет о безналичных платежах.

Эксперты советуют перечислять деньги только в проверенные благотворительные фонды. Добросовестные организации обязательно публикуют отчеты о поступлениях и расходах. Проверить это несложно. Достаточно потратить немного времени, чтобы ваши средства послужили во благо, а не пополнили карманы мошенников.

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