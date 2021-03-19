Посол Китая в Казахстане пригласил Димаша на Олимпиаду

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Посол Китая в Казахстане отметил, что своим творчеством певец внесет новую лепту в содействие духовного сближения двух народов.
Накануне праздника Наурыз чрезвычайный и полномочный посол КНР в РК Чжан Сяо встретился со знаменитым певцом Димашем Кудайбергеном. Во время разговора звезду из Казахстана пригласили на Зимнюю Олимпиаду в Пекине, сообщает zakon.kz.
Посол отметил роль певца в укреплении дружбы между нашими народами и молодежи особенно.
Китай и Казахстан - близкие соседи, стратегические партнеры, веками жили в мире и согласии, так им и суждено жить дальше. Инициатива "Один пояс, один путь" выявила возможности двухстороннего сотрудничества не только в экономическом, но и культурном плане. Чжан Сяо
Посол подчеркнул, что совместная реализация этой инициативы стала мейнстримом двух стран и приносит обеим реальные выгоды. Посол добавил, что своим творчеством певец внесет новую лепту в содействие духовного сближения двух народов.
Димаш поблагодарил Китай за возможность приобрести мировую известность, подчеркнув, что любит своих друзей и фанатов в Китае и сильно скучает по ним.
Певец вспомнил, что 3,5 года жизни в Китае не только удивили его, но и изменили во многом, что он всегда выступает за мир и дружбу между странами мира, что это его основной мотив исполнения и творчества, чего он будет всегда твердо придерживаться.
Посол поздравил певца и в его лице всех казахстанцев с наступающим Наурызом, пожелав достатка и благополучия, мира и согласия.
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