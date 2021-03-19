В работе WhatsApp и Instagram произошел сбой

Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 22:00 по времени Нур-Султана.

По всему миру произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 22:00 по времени Нур-Султана, на пике их было 2070, большинство (97%) касались полключения к серверу. Сообщения о неполадках в работе Instagram начали появляться примерно в то же время, на пике их набралось 8408, 56% касались проблем с загрузкой, 25% — со входом, 17% — работы сайта.

На данный момент Instagram выдает ошибку 5xx ("ошибка сервера"), WhatsApp не отправляет сообщения.

Причины проблем пока не называются.

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