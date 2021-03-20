Династию наркоторговцев отправили за решетку в Павлодаре

Первый приговор членам ОПГ вынесли в декабре минувшего года, однако осужденные решили опротестовать его.

Членов семьи, промышляющих продажей наркотиков задержали в ноябре 2019 года. 19 марта текущего года, им вынесли приговор, сообщает zakon.kz.

К распространению зелья глава банды и отец семейства подключил сожительницу, двух сыновей, сноху и еще троих знакомых, передает Astana TV.

Глава семейства теперь проведет за решеткой почти 20 лет. Его родственники также получили длительные тюремные сроки.

Они несколько лет торговали героином и марихуаной. Продукт был отечественный - из Шуйского района. У задержанных обнаружили свыше двухсот килограммов запрещенных веществ и огнестрельное оружие. Первый приговор членам ОПГ вынесли в декабре минувшего года, однако осужденные решили опротестовать его.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменений остальные 7 участников, в том числе женщина, имеющая на иждивении 3 несовершеннолетних детей, к 16 годам лишения свободы. заместитель начальника ДП Павлодарской области Рашад Утеуов

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