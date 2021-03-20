Беременную женщину не пустили на борт самолета в Актобе

Она осталась ночью на улице в чужом городе. Деньги за билет ей не вернули.

Беременную женщину не пустили в самолет рейсом Актобе-Нур-Султан. Авиаперевозчик объяснил это тем, что не будет брать на себя ответственность, сообщает zakon.kz.

Она осталась ночью на улице в чужом городе. Деньги за билет ей не вернули, передает Astana TV.

Гульназ Салбилекова прилетела из столицы утром. А вот вечером вылететь обратно домой ей не удалось. На борт самолета ее не пустили из-за беременности. В авиакомпании объяснили свои действия отсутствием медицинской справки.

Она находится на 26-ой неделе беременности. Согласно правилам, она должна была предоставить обменную карту и справку врача. К сожалению, пассажир не смогла предоставить справку. Поэтому авиакомпания приняла решение снять пассажирку с рейса. руководитель пресс-службы авиакомпании Сакен Нигмашев

Однако, со слов астанчанки, перед первым вылетом она звонила в столичный аэропорт. И там о требовании специальной справки якобы ничего не сказали.

Живу в одном Казахстане. Правила должны быть везде одинаковыми. Когда я ранее звонила и узнавала у медслужбы аэропорта Нур-Султан, они говорили: "До 32-х недель вы можете летать с обменной картой". А тут мне заявляют: нет, нельзя. жительница города Нур-Султан Гульназ Салбилекова

Оказалось, что правила в аэропортах и у авиакомпаний, действительно, могут быть разными, пояснили юристы. Получается, что Гульназ Салбилекова – жертва отсутствия единой законодательной базы для пассажиров.

В данном случае это – политика авиакомпаний. Какая-то авиакомпания может взять на себя риск и поехать, имея при этом соответствующего оборудования на самолете. Другая авиакомпания не может взять. заместитель председателя юридической палаты города Нур-Султан Олег Саакян

Так и получилось с Гульназ Салбилековой. Билеты на утренний и вечерний рейсы у нее были от разных авиаперевозчиков. Кстати, за несостоявшийся полет деньги ей не вернули. В итоге – беременная женщина осталась ночью на улице в чужом городе. Выехать домой в Нур-Султан на поезде ей удалось лишь на следующий день.

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