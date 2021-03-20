Генсек ООН поздравил жителей планеты с Наурызом

Каждый год этот праздник знаменует собой новое начало.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравил жителей планеты с Международным праздником Наурыз (Навруз), сообщает zakon.kz.

Поздравительное видеообращение генсека ООН было продемонстрировано в рамках проходящего в Пекине в здании Секретариата ШОС мероприятия по случаю предстоящего Дня весеннего равноденствия.

Каждый год Навруз знаменует собой новое начало. В прошлом году празднование Навруза совпало с первыми днями беспрецедентной и разрушительной глобальной пандемии. В этом году дух Навруза жив как никогда. Солидарность между общинами и поколениями сейчас как никогда важна. Антониу Гутерриш

По его словам, сегодня мир может начать видеть свет в конце туннеля. Когда мир объединяется, чтобы победить COVID-19, Навруз служит вдохновением для восстановления и возрождения в гармонии с природой.

Я шлю свои наилучшие пожелания всем, кто отмечает Навруз. Пусть этот день принесет всем счастье, здоровье и гармонию, — заключил он.

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