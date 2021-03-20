Штрафы в €1 тысяч за выезд на отдых за рубежом ввели в Словакии

На ее территории распространяются новые штаммы коронавируса, которые были занесены жителями страны, возвратившимися из проведенных за границей отпусков.

Власти Словакии временно запретили жителям страны выезжать на отдых за рубежом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает Словацкое телевидение, нарушителям запрета грозит штраф в €1 тысяч, .

Эпидемиологическая ситуация в республике не улучшается. На ее территории распространяются новые штаммы коронавируса, которые были занесены жителями страны, возвратившимися из проведенных за границей отпусков. С начала текущего года на отдых выехали около 30 тыс. словаков.

В Словакии, население которой составляют около 5,5 млн граждан, общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии составило 346 149. Умерли 8 894 ее жителя. В стране с 1 октября 2020 года действует режим чрезвычайной ситуации, а с 1 января власти резко ужесточили ограничительные меры, направленные на сокращение социальных контактов граждан. С 17 февраля для всех прибывающих на национальную территорию предусмотрена обязательная двухнедельная самоизоляция, которую можно досрочно прервать на восьмой день в случае получения отрицательного результата ПЦР-теста.

В Словакии с 20:00 до 01:00 по местному времени действует комендантский час, а с 05:00 до 20:00 - запрет на выход из жилых помещений без неотложной необходимости. В республике закрыты предприятия оказания бытовых услуг и большинство магазинов, обязательным является ношение в общественных местах респираторов с повышенной степенью защиты от коронавируса.

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