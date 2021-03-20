Россиянин признался в подготовке кибератаки на Tesla: Маск отреагировал постом на русском

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Россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск практически на русском прокомментировал сообщение о том, что россиянин Егор Крючков признал себя виновным в подготовке кибератаки, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
В четверг Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. Маск заявлял, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в этом штате.
Портал Teslarati опубликовал в Twitter новость о Крючкове, под ней появился комментарий Маска.
Преступленіе и наказаніе, - написал Маск русские слова, но использовал вместо "и" латинскую "i".
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