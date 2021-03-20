В Казахстане выявили более 230 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 230 527 случаев, из них:

в городе Алматы – 29428 (+437),

в городе Нур-Султан – 27808 (+280),

в ВКО – 22576(+25),

в Павлодарской области – 18734 (+46),

в Атырауской области – 17921 (+40),

в Карагандинской области – 16682(+96),

в Акмолинской области – 14796 (+53),

в ЗКО – 14158 (+80),

в Костанайской области – 13344 (+44),

в СКО – 12860 (+20),

в Алматинской области – 12171 (+93),

в городе Шымкенте – 6495 (+19),

в Жамбылской области – 6223 (+13),

в Актюбинской области – 4660 (+46),

в Туркестанской области – 4408 (+10),

в Мангистауской области – 4330 (+5),

в Кызылординской области – 3933 (+3).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 819 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 138,

в городе Алматы - 146,

в городе Шымкенте - 3,

в Акмолинской области - 71,

в Актюбинской области - 38,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 58,

в ВКО - 19,

в Жамбылской области – 15,

в ЗКО - 84,

в Карагандинской области - 57,

в Костанайской области - 44,

в Кызылординской области - 10,

в Павлодарской области - 72,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровело 210 449 человек от COVID-19.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!