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В Казахстане выявили более 230 тысяч случаев коронавируса

Фото: zakon.kz. 20 марта 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 230 527 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 29428 (+437),
  • в городе Нур-Султан – 27808 (+280),
  • в ВКО – 22576(+25),
  • в Павлодарской области – 18734 (+46),
  • в Атырауской области – 17921 (+40),
  • в Карагандинской области – 16682(+96),
  • в Акмолинской области – 14796 (+53),
  • в ЗКО – 14158 (+80),
  • в Костанайской области – 13344 (+44),
  • в СКО – 12860 (+20),
  • в Алматинской области – 12171 (+93),
  • в городе Шымкенте – 6495 (+19),
  • в Жамбылской области – 6223 (+13),
  • в Актюбинской области – 4660 (+46),
  • в Туркестанской области – 4408 (+10),
  • в Мангистауской области – 4330 (+5),
  • в Кызылординской области – 3933 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 819 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 138,
  • в городе Алматы - 146,
  • в городе Шымкенте - 3,
  • в Акмолинской области - 71,
  • в Актюбинской области - 38,
  • в Алматинской области - 52,
  • в Атырауской области - 58,
  • в ВКО - 19,
  • в Жамбылской области – 15,
  • в ЗКО - 84,
  • в Карагандинской области - 57,
  • в Костанайской области - 44,
  • в Кызылординской области - 10,
  • в Павлодарской области - 72,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровело 210 449 человек от COVID-19.

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