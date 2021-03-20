В Казахстане выявили более 230 тысяч случаев коронавируса

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 310 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 230 527 случаев, из них:
- в городе Алматы – 29428 (+437),
- в городе Нур-Султан – 27808 (+280),
- в ВКО – 22576(+25),
- в Павлодарской области – 18734 (+46),
- в Атырауской области – 17921 (+40),
- в Карагандинской области – 16682(+96),
- в Акмолинской области – 14796 (+53),
- в ЗКО – 14158 (+80),
- в Костанайской области – 13344 (+44),
- в СКО – 12860 (+20),
- в Алматинской области – 12171 (+93),
- в городе Шымкенте – 6495 (+19),
- в Жамбылской области – 6223 (+13),
- в Актюбинской области – 4660 (+46),
- в Туркестанской области – 4408 (+10),
- в Мангистауской области – 4330 (+5),
- в Кызылординской области – 3933 (+3).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 819 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 138,
- в городе Алматы - 146,
- в городе Шымкенте - 3,
- в Акмолинской области - 71,
- в Актюбинской области - 38,
- в Алматинской области - 52,
- в Атырауской области - 58,
- в ВКО - 19,
- в Жамбылской области – 15,
- в ЗКО - 84,
- в Карагандинской области - 57,
- в Костанайской области - 44,
- в Кызылординской области - 10,
- в Павлодарской области - 72,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровело 210 449 человек от COVID-19.
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