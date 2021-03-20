Астрономическая весна наступит в Северном полушарии Земли 20 марта

Где бы вы ни находились на Земле в эти дни, на всей планете день равен ночи.

Астрономическая весна в Северном полушарии наступит 20 марта, в День весеннего равноденствия, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отметили представители Московского планетария, Солнце пересечет экватор в субботу в 15:37 по времени Нур-Султана, и в Северное полушарие планеты придет астрономическая весна, а в Южное — осень.

В дни равноденствий Солнце одинаково освещает Северное и Южное полушарие, а терминатор (линия смены дня и ночи) точно проходит через Южный и Северный полюса, то есть по меридианам. Где бы вы ни находились на Земле в эти дни, на всей планете день равен ночи. С 20 марта в Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

День весеннего равноденствия не всегда приходится на 20 марта. К примеру, в 2019 году астрономическая весна пришла в Северное полушарие на день позже. "Плавающей" эта дата является из-за того, что временное расстояние между весенними равноденствиями, которое называется тропическим годом, не равно целому числу дней. Каждый год эта дата смещается примерно на 11 минут в раннюю сторону.

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