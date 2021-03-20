Китай и США объединятся для борьбы с изменением климата

Стороны выразили обоюдную готовность "приложить все возможные усилия в данном направлении".

КНР и Соединенные Штаты в ходе переговоров в Анкоридже (штат Аляска) договорились создать совместную рабочую группу по климатическим изменениям, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

КНР и США договорились усилить диалог по проблеме климатических изменений и создадут совместную рабочую группу для продвижения сотрудничества в этом направлении, - сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, стороны выразили обоюдную готовность "приложить все возможные усилия в данном направлении".

На стартовавшие в четверг переговоры в Анкоридж с американской стороны прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Их визави - член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И. Пятница стала вторым и завершающим днем этих встреч.

Переговоры начались в обстановке разногласий, уже в самом начале выступавшие обменялись критическими высказываниями. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении дипломатического протокола и этикета. Тем не менее представитель американской администрации высокого ранга заявил по окончании первого дня консультаций, что, по оценке Вашингтона, те были "предметными, серьезными и прямыми".

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