Подростка, взломавшего Twitter Маска и Байдена, посадили в тюрьму

В 2020 году он получил доступ к учетным записям Илона Маска, Джо Байдена, Барака Обамы, Билла Гейтса, Apple и Uber.

Подросток из американского штата Флорида Грэм Айвен Кларк, взломавший страницы Twitter знаменитостей, отсидит три года в тюрьме, передает zakon.kz.

В 2020 году он получил доступ к учетным записям Илона Маска, Джо Байдена, Барака Обамы, Билла Гейтса, Apple и Uber. Через них просил людей пожертвовать биткоины для борьбы с коронавирусом. Ему удалось собрать более 117 тысяч долларов в криптовалюте.

Кларк получил доступ к сети компании, убедив сотрудника Twitter, что он работает в ИТ-отделе. Хакер нашел сотрудников Twitter в LinkedIn, а затем использовал функции, которые LinkedIn предоставляет рекрутерам для доступа к телефонным номерам и контактной информации сотрудников.

16 марта подросток признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям и был приговорен к трем годам лишения свободы. Отмечается, что если бы подростка судили как взрослого, ему бы грозило минимум 10 лет.

По информации Tampa Bay Times, он уже отбыл 229 дней наказания. Остаток срока он может отбыть в учебном лагере.

После освобождения ему будет запрещено пользоваться любыми электронными устройствами без разрешения правоохранительных органов. Он также должен передать пароли ко всем своим онлайн-аккаунтам.

Грэм Кларк должен быть привлечен к ответственности за это преступление, а другие потенциальные мошенники должны увидеть последствия, - заявил прокурор штата Хиллсборо Эндрю Уоррен.

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