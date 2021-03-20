Найден простой способ избавиться от жира на животе

Ученые выяснили, что также есть взаимосвязь между ожирением и сном.

Ученые из Университета Уэйк-Форест в США выяснили, что также есть взаимосвязь между ожирением и сном, сообщает zakon.kz со ссылкой на Росбалт.

Согласно выводам экспертов, обрасти жирком можно из-за неверной продолжительности сна — вредными являются как недосып, так и слишком долгий сон.

Специалисты попытались проверить эту гипотезу. Они понаблюдали за добровольцами и обнаружили, что у лиц, которые спали менее пяти часов в день, повышался риск появления жира вокруг органов.

А сон более девяти часов был связан с увеличением висцерального жира — жира на животе. Последний очень опасен, так как связан с метаболическим синдромом — набором состояний, которые способствуют развитию сердечных заболеваний, предупреждают эксперты.

Они советуют спать от шести до восьми часов каждую ночь — это поможет сохранить стройность, здоровье и бодрость духа.

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