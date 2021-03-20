Еще 8 казахстанцев скончались от коронавируса

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 583 человека.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 марта, сообщает zakon.kz.

На 20 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 583 человека (17 179 КВИ+ и 3 404 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 914 пациента, на амбулаторном уровне – 14 669 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 250 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 65 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 34 пациента.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 899 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 18 марта 2021 года зарегистрировано 46 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 182 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 50 049, случаев с летальным исходом - 660, всего выздоровели – 45 985 человек.

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