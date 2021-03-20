Падение метеорита и два взрыва зафиксировали на Кубе

Приложение zakon.kz
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О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Вечером 19 марта в районе города Моа кубинской провинции Ольгин в восточной части острова упал метеорит, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщает интернет-портал Cubadebate.
Отмечается, что в 22:06 по местному времени (08:06 по Нур-Султану) в небе были зафиксированы вспышки красного и белого цвета, за которыми последовало два взрыва.
О пострадавших или разрушениях не сообщается.
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