Падение метеорита и два взрыва зафиксировали на Кубе

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Вечером 19 марта в районе города Моа кубинской провинции Ольгин в восточной части острова упал метеорит, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает интернет-портал Cubadebate.

Отмечается, что в 22:06 по местному времени (08:06 по Нур-Султану) в небе были зафиксированы вспышки красного и белого цвета, за которыми последовало два взрыва.

О пострадавших или разрушениях не сообщается.

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