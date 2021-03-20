UFC объявил имена претендентов за чемпионский пояс Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов официально подтвердил, что завершает карьеру.

За пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе сразятся бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер, сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что теперь уже бывший чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время их последней встречи в Лас-Вегасе официально подтвердил, что завершает карьеру.

Хабиб завершил карьеру и не хочет ставить на паузу легкий вес. Сегодня вечером у нас состоялась финальная встреча, и он ушел на пенсию, — заявил Дана Уайт.

Также босс UFC анонсировал грядущий поединок за вакантный титул в 155-фунтовом дивизионе. По его словам, за звание чемпиона сразятся Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра. Ожидается, что их бой состоится 15 мая на турнире UFC 262.

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