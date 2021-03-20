Более 100 семьям вручили ключи от квартир в Акмолинской области

В текущем году в области планируется сдать более 600 тысяч квадратных метров.

В преддверии Наурыза в Акмолинской области более 100 семьей отпраздновали новоселье в новых квартирах, передает управление внутренней политики, сообщает zakon.kz.

В городе Есиль многодетным ​ семьям и очередникам вручили ключи от квартир в новом доме, построенном по программе "Нұрлы Жер".​ ​

Исполняющий обязанности акима Есильского района Нурлан Саматов, с соблюдением всех санитарных требований, вручил заветные ключи от новых квартир первым двадцати шести претендентам из категории очередников. Среди новоселов многодетные и неполные семьи, дети-сироты и лица с инвалидностью.

Многодетная мать Гульмира Габдулинова с нетерпением ждала этого момента и вот теперь она готовится отмечать новоселье.

Мы очень довольны. Осталось завезти мебель и бытовую технику. Просторный коридор, большие светлые комнаты. Здесь хватит места и мне, и мужу, и всем четверым детям, - сказала Гульмира.

Как отметили в пресс-службе акимата района, сегодня на учете как нуждающиеся в жилье из государственного жилищного фонда состоит 521 человек. ​Для многих получить коммунальное жилье остается заветной мечтой и единственной возможностью обрести крышу над головой. Владельцы новых квартир будут платить арендную плату и, как отметили представители отдела жилищных отношений, смогут со временем их приватизировать.

Ключи от 45-ти квартирного жилого дома вручили очередникам в селе Акмол Целиноградского района, возведенного в рамках программы развития окраин города Нур-Султан.

Еще 21 семья стали новоселами в городе Степняк, где сдан в эксплуатацию 21 квартирный жилой дом.

В целях обеспечения жителей района жильем ведутся строительные работы еще по одному 21 квартирному дому, планируется также построить еще два 21, два 45-ти и один 30 квартирных домов, - добавили в акимате района Биржан сал.

К слову, в текущем году в области планируется сдать более 600 тысяч квадратных метров.

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