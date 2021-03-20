Пункт пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на 3 дня

"Нур Жолы" не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года.

Пункт пропуска "Нур Жолы" на границе с КНР не будет работать с 21 по 23 марта 2021 года, сообщает zakon.kz.

Данные ограничения введены в связи с празднованием в Республике Казахстан праздника Наурыз, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

В частности, в указанные даты пропуск лиц, транспортных средств, грузов осуществляться не будет.

В ведомстве просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введённых ограничений.

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