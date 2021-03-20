Напечатанные на 3D-принтере дома займут целый район в США

Оцениваются такие дома как минимум в 595 тысяч долларов и могут достигать 950 тысяч.

Напечатанные на 3D-принтере дома займут целый район в долине Коачелла, США, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Оцениваются такие дома как минимум в 595 тысяч долларов и могут достигать 950 тысяч.

Известно, что на участке площадью два гектара в городе Ранчо-Мираж будет построено с помощью 3D-принтера порядка 15 домов. Для строительства стандартного объекта в 33 квадратных метра требуется меньше 24 часов.

В каждом доме будет находится несколько спален, ванных комнат и бассейн, которые будут выполнены в современном стиле.

Стоит отметить, что такая инициатива родилась на фоне дефицита жилья в Калифорнии. По прогнозам, уже к 2025 году нужно будет построить 1,8-3,5 миллиона домов.

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