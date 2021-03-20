Крупнейший молл страны "Апорт" запустил благотворительную акцию "Наурыз жәрдемі"

Акция стартовала 19 марта, и уже более 200 человек получили продовольственные наборы.

Крупнейший молл страны "Апорт", в преддверии главного весеннего праздника "Наурыз" поздравил казахстанцев с праздником, и в очередной раз запустил благотворительную акцию "Наурыз жәрдемі".

В рамках акции более 1000 пожилых людей и людей с ограниченными возможностями из числа жителей Ауэзовского района Алматы и Карасайского района Алматинской области получат продуктовые корзины.

Акция стартовала 19 марта, и уже более 200 человек получили продовольственные наборы.

Мы хотим поздравить казахстанцев со светлым праздником Наурыз и подарить частичку тепла и доброты. Наш долг, как социально ответственной компании, оказывать посильную помощь социально уязвимым слоям населения – пожилым людям и людям с ограниченными возможностями, – отметил управляющий молла "Апорт" Тимур Мухамеджанов.

Впервые акция "Наурыз жәрдемі" была реализована весной 2020 года в период введенного чрезвычайного положения в Казахстане и введенного карантина в Алматы. Тогда более 2000 семей из Ауэзовского и Наурызбайского районов Алматы, а также Карасайского района Алматинской области получили продуктовые наборы от молла "Апорт".

Мы были очень рады, когда нашу инициативу подхватили волонтерские движения в разных городах страны, тем самым положив начало республиканскому движению в помощь одиноким людям в период карантина, - сказал Тимур Мухамеджанов.

На протяжении 11 лет крупнейший молл страны "Апорт" полюбился миллионам казахстанцев как место уникального шопинга и развлечений.

С первых дней работы молла одним из важных направлений развития остается поддержка уязвимых слоев населения. Под патронатом молла "Апорт" находятся несколько детских домов в разных регионах Казахстана, ежегодно сотни семей Карасайского района получают адресную помощь.

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