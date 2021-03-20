Той во время карантина накрыли в Туркестанской области

Проведение бесік тоя остановили в Туркестанской области .

Полицейские Сарыагашского РОП выявили факт проведения бесік тоя в одном из сельских заведений аула Келес, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Участковые инспекторы сразу же остановили семейное торжество, провели с присутствующим разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантинного режима и распустили всех по домам.

В отношении организатора тоя, который собрал около 50 человек несмотря на карантин, стражи порядка собрали материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направили в управление контроля качества товаров и услуг Сарыагашского района для наложения административного штрафа.

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